BMW plaagt Mercedes-Benz met Halloween grapje

BMW en Mercedes-Benz vinden het leuk om elkaar af en toe te plagen. De Amerikaanse tak van BMW had ter ere van Halloween een speciaal verkleedsetje voor de Mercedes-AMG E 53 klaar staan.

De Amerikaanse tak van BMW bedacht deze week een aardige grap rondom Halloween. Het verkleedfeestje is natuurlijk groots in de VS en daarom had BMW voor Mercedes-Benz eigenaren een aardig kostuum bedacht. Zo kun je je Mercedes-AMG E 53 in een heuse BMW M5 beschermhoes hijsen. Op instagram schreef BMW erbij: “This Halloween any car can dress up as its favorite superhero”.

Als grote concurrenten houden BMW en Mercedes-Benz wel van plagerijtjes over en weer. Zo feliciteerde Mercedes-Benz BMW met haar eeuwfeest met een steek onder water: “Bedankt voor honderd jaar concurrentie. De eerste dertig jaar waren een beetje saai.”

BMW kwam op zijn beurt afgelopen voorjaar met een video waarin het afzwaaiend topman Dieter Zetsche opvoert. In het filmpje zien we hem afscheid nemen van het Mercedes-Benz personeel, waarna hij thuis aangekomen gelijk van zijn pensioen gaan genieten. De garagedeur gaat open…en er rijdt een BMW i8 Roadster uit.

Jaren eerder al had BMW Mercedes-Benz uit de tent gelokt met een printadvertentie waarop een Mercedes-truck te zien is. Op de truck staat een aantal gloednieuwe BMW’s die naar de dealer worden gebracht. De pay-off bij het beeld is: ook een Mercedes kan rijvreugte brengen. Een referentie natuurlijk naar de bekende BMW-slogan ‘Freude am fahren’.