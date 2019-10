BMW nodigt meer partners uit voor deelautoproject met Daimler

BMW en Daimler sloegen eerder dit jaar de handen ineen op het gebied van deelautoprojecten. Nu blijkt dat de nieuwe directeur van BMW, Oliver Zipse, nog meer partners zoekt voor haar mobiliteitsdiensten.



Het idee dat BMW en Daimler elkaar het licht in de ogen niet gunnen, blijkt niet te kloppen. De twee Duitse grootmachten werken namelijk ook wel eens samen. Bijvoorbeeld bij het opzetten van snellaadnetwerk Ionity. En afgelopen winter nog meldden de kemphanen dat ze de krachten bundelen op het gebied van deelauto’s. Car2Go van Daimler en DriveNow, ParkNow en ChargeNow van BMW Group worden voortaan onder één paraplu gevoerd als ShareNow. Het doel: grote spelers als Uber en Lyft het vuur aan de schenen leggen. In de toekomst moeten autofabrikanten het immers steeds minder hebben van de auto’s die ze verkopen. Het nieuwe verdienmodel is het aanbieden van mobiliteitsdiensten, zoals deelautoprojecten, laadvoorzieningen voor elektrische auto’s en parkeerdiensten.

Groeikansen

Het lijkt dat het samenwerken goed bevalt bij BMW, want de kersverse nieuwe directeur Oliver Zipse staat open voor nieuwe partners in het autodelen. In de Frankfurter Allgemeine noemt hij het een mobiliteitsdienst met veel groeikansen. De topman verwelkomt zowel investeerders als partijen die ook deelauto’s aanbieden. Volgens hem willen klanten kunnen kiezen uit diverse automerken.