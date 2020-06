BMW denkt met de nieuwe elektrisch aangedreven iX3 in ons land goed te kunnen scoren. Voorwaarde is wel dat de SUV nog in 2020 hier op de markt komt, en dat vraagt om een flinke lobby.



De BMW iX3 liet zich een tijdje terug al online zien via onofficiële kanalen. Dat de elektrische SUV er binnenkort aankomt, wisten we dus al. Aan het eind van dit jaar lijkt het zover te zijn. Goed nieuws voor BMW Nederland, want met de iX3 heeft het een belangrijke ijzer in het vuur om zakelijke rijders voor zich te winnen. Wie de auto nog in 2020 op kenteken laat zetten, betaalt immers de komende 60 maanden slechts 8 procent bijtelling over de eerste 45.000 euro van de cataloguswaarde. Over de som daarboven moet 22 procent worden afgerekend. Vanaf 1 januari 2021 gaat die bijtelling naar 12 procent. Dat percentage geldt dan bovendien over een kleiner bedrag (40.000 euro).



Nederland wil voorrang

Om de voordeelzoekers optimaal te kunnen belonen is BMW nu bezig met een sterke lobby bij het Duitse hoofdkantoor, bericht het AD. De krant meldt dat Algemeen Directeur Stefanie Wurst het liefst eigenhandig een groot deel van de eerste voorraad naar Nederland haalt. “Als het aan mij lag, hadden we die versie van de X3 al veel eerder kunnen leveren. Zo veel vraag is er naar een compacte, volledig elektrische SUV. En nu de marktintroductie aanstaande is, vormt de lagere bijtelling in Nederland een goede stok achter de deur om de collega’s in Duitsland te overtuigen om die auto snel naar hier te halen.”



De BMW iX3 –het elektrische broertje van de X3 – moet goed zijn voor een actieradius van 440 kilometer. De auto beschikt over een 286 pk sterke elektromotor.