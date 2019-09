BMW M8 Coupé knalt door 200.000 euro-grens

De BMW M8 Coupé imponeert op velerlei gebied. Maar ook het prijskaartje laat je recht achterover slaan. De M8 Coupé kost immers 201.995 euro. De M8 Cabrio mag mee voor precies 10.000 euro meer.



De BMW 8 Serie staat al vanaf 124.400 euro in de showroom, maar dan heb je de 840d xDrive. Met een vermogen van 320 pk en een sprint van nul naar honderd in 4,9 seconden beslist geen slak in het verkeer, maar soms wil je net dat beetje extra. Je zou dan voor de M850i xDrive Coupé kunnen gaan. Dan ruil je een 3,0-liter zescilinder in voor de 530 pk sterke 4,4-liter TwinPower V8. In 3,7 seconden schiet je daarmee van nul naar honderd. De kosten? 169.447 euro.

M8

Baas boven baas is – voorlopig – de M8. De 4,4-liter TwinPower V8 wordt dan opgevoerd naar 600 pk aan vermogen en 750 Nm aan maximumkoppel. Een doorgetrokken stoplichtsprint raffel je in 3,3 tellen af. Voorwaarde is dat je wel doorspaart tot minimaal 201.995 euro. De M8 Cabrio kost 211.995 euro en is net iets minder rap dan de M8 Coupé.



Naar het schijnt stopt BMW niet bij de M8, want er komt ook nog een M8 Competition. Die laat de normale M8 verbleken, want 825 pk lijkt die supersporter aan boord te krijgen.