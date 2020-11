BMW M8 Coupé Competition vs Porsche 911 Turbo S Cabriolet: Grijstinten

Zeker, dit zijn ‘dat-is-toch-volkómenoverdreven-auto’s’. En nee, ze zijn niet van dezelfde carrosserie-categorie. Niet erg, want als je zulke auto’s kunt betalen hoef je doorgaans niet te kiezen. “Bij twijfel tussen een cabriolet of coupé neem je ze allebei en dan zeg je dat de één voor de winter en de ander voor de zomer is,” zo tipt de altijd praktisch ingestelde Thomas Bangma.



CARROS #7-2020 ligt in de kiosk en daarin staat een – excuus voor de borstklopperij – zeer lezenswaardig artikel over twee auto’s die u eigenlijk allebei wilt hebben: de BMW M8 Coupé Competition en Porsche 911 Turbo S Cabriolet. Hoewel beide van een ander soort en prijskaartje, staat bij allebei de sportiviteit voorop.



Testredacteur Thomas Bangma kruipt eerst achter het stuur van de Porsche. Al snel valt het geluid hem op van de Turbo S.



“Over huishoudelijke apparaten gesproken: mede door de invoering van partikelfilters klinkt de nieuwe Porsche Turbo als een enigszins angstaanjagende stofzuiger, zeker als je stevig gas geeft.”



Eenmaal in de BMW heeft Thomas Bangma ook snel zijn mening klaar:



“De M8 Competition is niet geboren als sportwagen; er is geprobeerd om er een sportwagen van te maken, met extra agressieve wielstanden, een behoorlijk hard onderstel, hardere motorsteunen, extra directe besturing, een dot extra vermogen bovenin het toerenbereik en een extra lekker klinkend sportuitlaatsysteem. Daarmee is een uitermate spectaculaire auto gecreëerd waarmee je op vrienden & vriendinnen veel indruk kunt maken.”



En Thomas is vol lof:



“Jouw (bocht)snelheden en het gemak waarmee je de snelheid kunt laten toe- en afnemen (de remmen zijn fe-nome-naal) zijn voor andere (berg)weggebruikers met geen mogelijkheid te bevatten.”



