BMW M4 krijgt gezelschap van de elektrische i4M

Nu de BMW M3 en M4 gepresenteerd zijn, is de weg vrij voor nog een krachtpatser, maar dan van elektrische aard. BMW komt waarschijnlijk later dit jaar met de 530 pk sterke i4M.



Een 3,0-liter zes-in-lijn krachtbron met 480 of zelfs 510 pk (Competition) is een prima basis voor een sportieve auto als de BMW M3 of M4, al kun je die sportiviteit ook uit een elektrische aandrijflijn putten. Vanaf volgend jaar doet BMW het allebei, want als in maart de M3 en M4 bij het dealerbedrijf staan, is ook de i4M wereldkundig gemaakt.

Studiemodel

Die auto kennen we al als de BMW i4 Concept, maar hebben we nog niet in productietrim gezien. De auto die binnenkort zijn definitieve looks laat zien en vervolgens van de lopende band rolt, is voorzien van 530 pk aan vermogen verkregen uit twee elektromotoren. Over rijbereik is nog niet gesproken, al bedraagt de actieradius van de i4 Concept 600 kilometer. Het zou goed kunnen dat de uiteindelijke i4M ook daarover beschikt. Sprinten in een tel of vier van nul naar honderd zou eveneens mogelijk moeten zijn.

Nog geen concurrent

BMW ziet de i4M niet als overtreffende trap van de M3 en M4, want dat is de auto technisch gezien simpelweg niet, aldus het merk. “We hebben nog tijd nodig totdat onze hoog presterende batterij-elektrische technologie klaar is en kan wedijveren met zeer sportieve auto’s als de M3 of M4”, liet BMW M-baas Markus Flasch recent optekenen.