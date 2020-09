BMW M3 en M4 presenteren zich te vroeg

De nieuwe BMW M3 en M4 laten hun gezichten pas vanavond officieel zien, maar de eerste beelden zijn al online te vinden. Het tweetal is getooid in opvallende kleuren.



De nieuwe BMW M3 en M4 maken in alles duidelijk dat ze de sportiefste modellen binnen de reeks zijn. Kijk eens naar die flinke grille. Die is afgekeken van de 4 Serie en dus een stuk agressiever dan als de 3 Serie neus als blauwdruk hadden gebruikt. Uitgeklopte wielkasten, een andere motorkap, forse bumpers en een diffuser dragen eveneens bij de onmiskenbare sportieve looks. Het dak is uitgevoerd in een contrasterende kleur ten opzichte van de carrosserielak. Dat oogt extra fraai als je voor een signaalkleur als groen of geel kiest, zoals BMW in de persbeelden laat zien.

Flink krachtiger

De BMW M3 en M4 beschikken over een 3,0-liter zes-in-lijn krachtbron die 480 pk aan vermogen levert. Dat betekent een flinke vermogenssprong, want voorheen moest je het doen met 450 pk. Kies je voor de Competition-variant dan ga je dagelijks met liefst 510 pk aan vermogen (en een achttraps M Steptronic-automaat) op pad. De M3 en M4 zijn achterwielaangedreven, al zijn er versies op komst met vierwielaandrijving. Ook melden verschillende media dat de kans groot is dat er later varianten volgen met enige vorm van elektrificatie aan boord. Dat zouden mild hybrides kunnen zijn of wellicht plug-in hybrides.