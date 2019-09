BMW komt met trio M4’s in ‘clubkleuren’

Alsof de BMW M4 nog niet genoeg aantrekkingskracht heeft, voert BMW ze uit als speciale Edition M Herritage-varianten. En die komen – natuurlijk – in het lichtblauw, donkerblauw en rood.



De BMW 4 Serie zal over niet al te lange tijd in een nieuwe jas worden gestoken. Om alvast afscheid te nemen van de huidige generatie – inclusief sportieve M4 – bouwt BMW 750 stuks van de BMW M4 Edition M Heritage. Drie lakkleuren zijn voorhanden en niet toevalligerwijs zijn dat de ‘M-clubkleuren’ lichtblauw, donkerblauw en rood (Laguna Seca Blue, Velvet Blue metallic en Imola Red). Ook 20-inch wielen in Orbit Grey behoren tot uitrusting van de Edition M Herritage-varianten. In het interieur kun je naar hartenlust combineren met onder meer Alcantara en koolstofvezel. Ook komt de bekende driekleur lichtblauw, donkerblauw en rood een aantal keer terug in de afwerking.

Vermogen

Onderhuids past BMW de M4 niet aan, maar met 450 pk aan vermogen is dat geen onoverkomelijk probleem. De eerste bestellingen worden vanaf november aangenomen.