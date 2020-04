BMW iX3 lijkt klaar voor marktintroductie

De beelden van de volledig elektrisch aangedreven variant op de X3 – de BMW iX3 – zijn al op internet te vinden. De foto’s zijn niet openbaar gemaakt door het merk zelf, al kan dat niet lang meer op zich laten wachten.



In deze autonieuwsluwe periode wil elk merk het nieuws dat er is graag zelf brengen. BMW zal dus flink balen van het feit dat de eerste beelden van haar nieuwe iX3 al op instagram staan. Niet op het officiële account, maar op het account van een BMW-fan. Hoewel niet 100% zeker is of de fan een erg goede fotoshopper is en met de beelden van de conceptversie aan de gang is gegaan, lijken de foto’s niet gemanipuleerd en dus nieuwswaardig. Overigens lijkt de ogenschijnlijke productieversie erg veel op het studiemodel. Opvallend is dat de nierengrille gesloten is in het midden, terwijl de Concept iX3 de open versie verkoos. Aan de achterzijde en zijkant lijken de conceptversie en het ‘productiemodel’ identiek. De diverse iBlue-kleuraccenten rondom zijn gebleven en zij benadrukken het feit dat de iX3 volledig elektrisch aangedreven is.

440 kilometer

Als de nieuwe – in China gebouwde – BMW iX3 binnen afzienbare tijd de showrooms inrijdt, dan doet hij dat met een 286 pk sterke elektromotor. De auto is achterwielaangedreven en kent een rijbereik van 440 kilometer.

Zoek de verschillen: de nierengrille van de iX3 Concept is in het midden geopend