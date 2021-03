BMW i4 reikt tot 590 kilometer ver

Dit najaar stuurt BMW haar gloednieuwe i4 de wegen op. Nog lang niet alles is bekend over de elektrisch aangedreven 4 Serie, maar de eerste ‘specs’ zijn veelbelovend.

Het eerste waar je naar kijkt als je op zoek bent naar een elektrische auto, is de actieradius. De BMW i4 overlegt een rijbereik van liefst 590 kilometer. In hoeveel minuten je het batterijpakket oplaadt aan de snellader houden de Duitsers nog onder de pet, maar grote kans dat de snelheid er goed in zit. De nieuwe BMW i4 – een 4 Serie met elektropower dus – strooit immers met aantrekkelijke specs. Zo kun je de auto bestellen met een vermogen van 530 pk. Daar kan de BMW M4 niet aan tippen. De standaard M4 komt namelijk tot een vermogen van 480 pk, terwijl de Competition het tot tot 510 pk schopt. Een sprint van nul naar honderd binnen vier tellen is mogelijk. Het vermogen wordt naar de achterwielen gestuurd en in combinatie met een heerlijk laag zwaartepunt – met dnk aan het batterijpakket – kan dat wel eens tot een zeer verrassende rijdynamiek leiden.

Streeploos

Om te tonen dat je hier met een elektrisch model te maken hebt, dost BMW de i4 uit met blauwe strepen. Gelukkig kun je op de bestellijst aanvinken dat je niet gediend bent van die opsmuk en krijg je een i4 afgeleverd die sterk lijkt op de doorsnee 4 Serie.



Prijzen en meer specificaties worden laten dit voorjaar verwacht.