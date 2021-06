De BMW i4 komt er spoedig aan en het merk levert het nieuwe elektrische model in twee varianten. Voor iets meer dan 60 mille heb je de BMW i4 eDrive40, en voor een dikke 12.500 euro meer staat de i4 M50 op de stoep. En die versie is om van te smullen.



De BMW 4 Serie Gran Coupé – zeg maar het broertje van de i4, maar met brandstofmotor – start bij 55.663 euro. Dan heb je de 184 pk sterke 420i met viercilinder 2,0-liter benzinemotor. Pas echt sportief wordt het bij de 440i, die een 326 pk sterke 3,0-liter zescilinder overlegt. Die variant kost je dik 85.000 euro.

BMW i4 eDrive40

De nieuwe achterwielaangedreven BMW i4 eDrive40 is dan met een prijskaartje van 60.697 euro een veel voordeliger keuze. De 340 pk sterke elektromotor is goed voor 430 Nm aan kopppel en een 0-100 km/u sprint in 5,7 seconden. De actieradius bedraagt 590 kilometer.

BMW i4 M50

Het vierwielaangedreven sportmodel is de BMW i4 M50. BMW plaatst elektromotoren op zowel de voor- als achteras en dat leidt tot een gecombineerd vermogen van 544 pk en een koppel van 795 Nm. Het rijbereik ligt iets lager dan bij de eDrive40 en komt uit op 510 kilometer. Druk je de boost-knop in, dan schiet je met de BMW i4 M50 vanuit stilstand in 3,9 seconden naar 100 km/u.

M-model

Het fijne van de BMW i4 M50 is dat zijn sportiviteit gekoppeld wordt aan veel gebruiksgemak. De Gran Coupé heeft een bagagevolume van standaard 470 liter en maximaal 1.290 liter. Ondertussen is de i4 M50 aangekleed als een volbloed M-model, dus met U-vorm in de voorbumper en verschillende Cerium Grey en hoogglans zwarte accenten. De achterspoiler verraadt eveneens dat i4 M50 van snelheid houdt. De auto staat op een adaptief onderstel met individueel afgestelde vering en schokdempers. Ook de remmen zijn van M, net als de grote 20-inch lichtmetalen wielen.

BMW Curved Display

Binnenin is de belangrijkste blikvanger het BMW Curved Display. Het is een samensmelting van het 12,3-inch instrumentenpaneel en het 14,9-inch centrale display. Verwacht een minimum aantal knoppen en schakelaars in het interieur.