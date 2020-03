BMW i4 Concept moet het merk elektrisch succes geven

Het belangrijkste model in jaren voor BMW is de aankomende i4. Vanaf 2021 moet die elektrische auto het onder meer Tesla moeilijk gaan maken. De BMW i4 Concept vormt een voorproefje.



BMW heeft binnen haar (deels elektrische) i-Serie momenteel de i3 en i8 staan. Niet meteen twee modellen om dé uitdager van dit moment – Tesla – te verslaan. Daarvoor is de i8 te exotisch (en bovendien is het een plug-in hybride) en de i3 te weinig comfortabel. Een WLTP-actieradius van 310 kilometer is vandaag de dag toch echt te weinig. Om echt interessant te worden voor de elektrische rijder moet het rijbereik omhoog en de modellen anders vormgegeven worden. Het uiterlijk van de i3 is vernieuwend, maar ook erg smaakgevoelig.



Actieradius

De aankomende iX3 zal waarschijnlijk al beter in de smaak vallen. De auto oogt als X3-variant alledaags en overlegt minimaal 400 kilometer aan actieradius. Echter verwacht BMW het meest van de i4. De auto die nu nog als studiemodel door het leven gaat, komt volgend jaar op de markt met een actieradius van 600 kilometer. En daarmee doe je écht mee. Bovendien lijkt diens sportieve uiterlijk een grotere groep aan te spreken.



Sportief

De volledig elektrisch aangedreven Gran Coupé komt in diverse smaken op de markt en zal ook als zeer dynamische versie worden uitgebracht, is de verwachting. Niet voor niets beschikt het studiemodel over een vermogen van 530 pk. De BMW i4 – het eerste elektrisch aangedreven model van het merk in het premium middensegment – is bovendien voorbereid op supersnelladen, dus qua rijbereik en laadsnelheid moet hij de Tesla-modellen aan kunnen. Nu is het alleen de vraag wat Tesla daar volgend jaar tegenover zet.