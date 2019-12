BMW i3 Urban Suite maakt het bezoekers aan de CES makkelijk

Op de grootste consumentenelektronicabeurs ter wereld – de CES – presenteert BMW haar i3 Urban Suite. Het conceptmodel ruilt twee stoelen in voor een voetenbank en een tafeltje.



Van 7 tot 10 januari barst de CES weer los in Las Vegas. De laatste jaren weten steeds meer automerken de grootste consumentenelektronicabeurs ter wereld te vinden. BMW neemt in 2020 de i3 Urban Suite mee naar de gokstad en wil met de conceptversie laten zien dat het flink aan het nadenken is over het interieur van de toekomst.



Huiselijk tafereel

De BMW i3 Urban Suite is namelijk niet voorzien van twee voorstoelen en een achterbank, maar van één voorstoel en één zetel achter. De bijrijdersstoel is namelijk vervangen door een voetenbankje voor de enige achterpassagier. Aan de linkerzijde heeft die inzittende achter dan nog ruimte voor een boek of een drankje, want BMW monteert daar een tafeltje met schemerlamp. Lekker huiselijk.



Taxi

De vraag is natuurlijk wat je al gezin hebt aan de BMW i3 Urban Suite. Weinig natuurlijk, maar als taxi is de elektrische auto met zijn opvallende interieur wel geschikt. En zo wordt de auto dan ook ingezet in Las Vegas.