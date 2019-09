BMW i-modellen als speciale ‘editions’

Met de BMW i3s RoadStyle Edition en de BMW i8 Ultimate Sophisto Edition zet BMW haar i-modellen graag in het zonnetje.



De eerste generatie van de BMW i8 gaat bijna met pensioen. In april volgend jaar stopt de productie van de sportieve plug-in hybride van de Duitsers. Om in stijl af te zwaaien van de i8 Coupé en Roadster voert BMW liefst 200 exemplaren uit als Ultimate Sophisto Edition. Elke ‘Sophisto’ wordt in het Sophistograu gespoten, waarbij diverse accenten in E-Copper en hoogglans zwart worden uitgevoerd. Ook monteert BMW tweekleurige 20-inch lichtmetalen wielen en achterlichten van helder glas. Instaplijsten met aanduiding dat het om gelimiteerd exemplaar gaat zijn aanwezig, net als een een Accaro in Schwarz/E-Copper-interieur. De BMW i8 Coupé Ultimate Sophisto Edition kost 162.319 euro, terwijl de speciale editie van de Roadster 179.738 euro kost.

BMW i3s RoadStyle Edition

De BMW i3s neemt voorlopig nog geen afscheid, maar toch heeft BMW 1.000 exemplaren in een RoadStyle Edition-jasje gestoken. De carrosseriekleur luistert naar de naam ‘Fluid Black’ en voor het nodige contrast zijn nierengrille, de voorbumper en de dorpelverbreders uitgevoerd in ‘E-Copper’. De donkere looks van de BMW i3s RoadStyle Edition worden benadrukt door zonwerend glas en zwarte 20-inch dubbelspaaks velgen. Het interieur volgt het ‘Suite’-design en voorziet in natuurlederen bekleding, een met hout afgewerkt dashboard en hoofdsteunen waarin ‘Edition RoadStyle’ is geborduurd. De BMW i3s RoadStyle Edition start bij 49.995 euro en is net als de BMW i8 Ultimate Sophisto Edition vanaf november leverbaar.