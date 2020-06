BMW denkt aan plug-in hybrides met 100 kilometer elektrische actieradius

De nieuwste plug-in hybrides van BMW kunnen hooguit 80 kilometer puur elektrisch rijden op hun elektromotor. Binnen afzienbare tijd moet dat ongeveer 100 kilometer zijn.



Pieter Nota, bij BMW verantwoordelijk voor de sales en marketing, heeft laten weten dat de elektrische actieradius van de plug-in hybrides van het merk flink vergroot wordt. Nota spreekt namelijk over een rijbereik van 100 kilometer. Nu komt de recent gefacelifte BMW 530e tot hooguit 62 kilometer en de BMW X5 xDrive40e schopt het tot 78 kilometer.

Elektrificatie

BMW vertelt er niet bij wanneer de mijlpaal van 100 kilometer wordt bereikt en of het voor alle plug-in hybride modellen zal gelden. Feit is dat BMW – net als eigenlijk elk automerk – flink inzet op elektrificatie van haar modelgamma. De komende twee jaar wil het zeker 25 modellen met een elektromotor aan boord kunnen leveren. Dit kalenderjaar gaat het om al zeker 12 plug-in hybrides.

Compacte modellen

In een recent vraaggesprek met de Volkskrant geeft Nota aan dat hij op termijn ook denkt aan de elektrificatie van meer compacte modellen. Nota zegt dat de prioriteit bij BMW vooral rond de 3 Serie en 4 Serie ligt. En elektrificatie is een feit in de vorm van een i4 en aankomende iX3. “Dit is ook het segment waar meer winstgevendheid zit. We hebben deze modellen nodig om de overgang naar kleinere modellen te kunnen financieren, waar de marges kleiner zijn.”