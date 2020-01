BMW brengt ook X2 uit als plug-in hybride

Eerder lanceerde BMW al de X1 xDrive25e en nu is er ook een plug-in hybride versie van de X2. De X2 xDrive25e levert een gecombineerd vermogen van 220 pk.



Met de X1 xDrive25e en de X2 xDrive25e heeft BMW nu twee plug-in hybride versies in het segment der compacte SUV’s. De BMW X2 xDrive25e koppelt net als de X1 xDrive25e en een 1,5-liter driecilinder turbomotor aan een elektromotor. Het systeemvermogen komt zo uit op 220 pk, terwijl het koppel 385 Nm bedraagt. De sprint van nul naar honderd verloopt in 6,8 tellen, waarmee de BMW X2 xDrive25e zich behoorlijk sportief toont. Wie de sprintjes achterwege houdt en vooral de elektromotor aanspreekt, wordt getrakteerd op een actieradius van maximaal 57 kilometer. Een hulpje bij het behalen van een flink rijbereik is de Max eDrive-modus. Het opladen van de accu duurt 5 uur.