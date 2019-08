BMW 8 serie Gran Coupé start bij een kleine 112.000 euro

Begin november staat de BMW 8 serie Gran Coupé in de showroom. Maar wat gaat het derde model in het gamma van de BMW 8 Serie nu kosten?

De nieuwe BMW 8 serie Gran Coupé voegt twee extra deuren en extra ruimte toe aan het gamma. Zo groeide de wielbasis met twee decimeter en daarmee de binnenruimte. Voortaan hebben twee achterpassagiers een volwaardige zitplaats. Er is, daartussen, ook nog plek voor een passagier met kortere beentjes. Het bagagevolume bedraagt voortaan 440 liter.

Prijskaartjes

De BMW 8 serie Gran Coupé is leverbaar in drie varianten. Als 340 pk sterke 840i (en 840i xDrive), BMW 840d xDrive met 320 pk en als BMW M850i xDrive. De 840i zonder vierwielaandrijving start bij 111.908 euro, terwijl de xDrive-versie 119.286 euro kost. De diesel mag voor 125.762 euro naar huis. Baas boven baas is de sportieve BMW M850i xDrive die 170.712 euro kost.