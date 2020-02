BMW 3 Serie komt er ook als 340 pk sterke M340d xDrive

BMW introduceert op de aankomende Autosalon van Genève een sportieve diesel. De nieuwe M340d levert 340 pk aan vermogen.



De ultieme versie van de BMW 3 Serie is de M3, maar ook een stap daaronder is er meer dan genoeg vertier te vinden voor de sportieve rijder. Neem de nieuwe M340d xDrive. Met zijn 3,0-liter zes-in-lijn motor heb je 340 pk aan vermogen ter beschikking en 700 Nm aan maximumkoppel. En alsof dat nog niet genoeg is, genereert een mild-hybrid systeem nog eens 11 pk extra. In 4,6 seconden sprint je in de sedan van nul naar honderd. In de touring kost je dat twee tienden meer met de launch control ingeschakeld. En dan te bedenken dat je bij een zuinige rijstijl nog geen 6 liter diesel met 100 kilometer verbruikt.

De sportiviteit van de BMW M340d xDrive zit hem niet alleen in de motor. Ook het differentieel, het sportonderstel, het uitlaatsysteem en de remmen zijn afkomstig van BMW’s M divisie.

BMW 330e Touring

Nieuw is ook de plug-in hybride versie van de 3 Serie Touring. Net als de BMW 330e Sedan koppelt BMW een 2,0-liter 4-cilinder-in-lijn benzinemotor met een elektromotor en komt zo tot een systeemvermogen van 252 pk. Tijdelijk is zelfs 292 pk te verkrijgen als de XtraBoost wordt ingeschakeld. Tien tellen lang komt er 40 pk aan vermogen bij. Naast de 330e Touring komt BMW met een 330e xDrive Touring en een BMW 330e xDrive. Samen met de bestaande BMW 330e Sedan biedt BMW nu een kwartet 330e’s aan.