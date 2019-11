BMW 2 Serie Gran Coupé start bij 37.880 euro

In maart 2020 staat de BMW 2 Serie Gran Coupé in de showroom. Instappen kan dan vanaf 37.880 euro, al moet je voor de topversie 65.100 euro meebrengen.

BMW had al Gran Coupé’s in diverse smaken, maar een vierdeurscoupévariant in het compacte segment ontbrak nog. Vanaf maart 2020 verandert dat met de komst van de BMW 2 Serie Gran Coupé. Die auto is 4,52 meter lang en biedt standaard een bagageruimte van 430 liter.

ARB-technologie

Hoe sportief de BMW 2 Serie Gran Coupé ook oogt, het is in navolging van de nieuwe 1 Serie een voorwielaandrijver geworden. De iets verminderde rijdynamiek probeert het merk te compenseren door ARB-technologie aan boord te brengen. Dat is de afkorting voor het Duitse ‘Aktornahe Radschlupfbegrenzung’. Het systeem onderdrukt het doorslippen van de voorwielen. Standaard is ook BMW Performance Control aan boord. Die technologie remt de wielen aan de binnenzijde van de bocht af, als gripverlies dreigt.

BMW M235i xDrive

De BMW 2 Serie Gran Coupé is er echter ook met vierwielaandrijving. Dan kom je bij de BMW M235i xDrive uit, omdat de 231 pk sterke BMW 228i xDrive alleen in de VS op de markt komt. De 306 pk sterke M235i xDrive – uitgerust met een viercilinder motor – beschikt over een mechanisch Torsen-differentieel en een stuurinrichting en remmen van M Sport. De 8-traps Steptronic Sport transmissie voorziet in een Launch Control modus.

Prijzen

De goedkoopste BMW 2 Serie Gran Coupé-variant straks in de showroom is de 140 pk sterke 218i. Voor 37.880 euro mag hij mee. Dan moet je het geen probleem vinden dat je dan een driecilinder ter beschikking hebt. Dieselfans komen bij de BMW 220d uit voorzien van een viercilinder krachtbron met 190 pk. De 220d kost 47.561 euro. Topversie is de BMW M235i xDrive. Voor 65.100 euro staat hij in de prijslijst.