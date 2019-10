BMW 2 Serie Gran Coupé: compacte vierdeurscoupé

BMW introduceert met de 2 Serie Gran Coupé een gloednieuw model. De compacte vierdeurscoupé wordt in november officieel onthuld en rijdt in maart 2020 de showrooms binnen.



De Gran Coupé heeft BMW al in verschillende smaken in het modelgamma opgenomen, maar in de compacte klasse ontbrak zo’n sportief gelijnde vierdeurscoupé nog. Dit voorjaar verandert dat met de komst van de BMW 2 Serie Gran Coupé.

Wendbaarheid

De BMW 2 Serie Gran Coupé is 4,52 meter lang en kent een wielbasis van 2,67 meter. De bagageruimte meet 430 liter en dat is toch weer 50 liter winst ten opzichte van de nieuwe BMW 1 Serie waar hij op gebaseerd is. Wat de Gran Coupé ook overneemt van de 1 Serie is de voorwielaandrijving. Dat maakt de auto minder sportief dan een achterwielaangedreven versie, maar BMW tracht dat te compenseren met moderne technologie. Zo is BMW Performance Control aan boord en dat moet de wegligging en de wendbaarheid verbeteren. Het werkt als volgt: de wielen aan de binnenkant van de bocht worden afgeremd voordat ze hun grip verliezen.

Topversie

Topversie is voorlopig de BMW M235i xDrive. Vierwielaangedreven dus en bovendien voorzien van mechanisch Torsen-differentieel met beperkte slip, een stuurinrichting afkomstig van de M divisie en M Sport remmen. Verder monteert BMW een achttraps transmissie en Launch Control.

Krachtbronnen

Naast de 306 pk sterke M235i zet BMW bij de introductie ook een 140 pk sterke driecilinder benzinemotor en een 190 pk sterke viercilinder dieselmotor in de prijslijst. De prijzen volgen overigens later.