BlackBerry verzorgt cyberveiligheid voor Jaguar Land Rover

Ooit was BlackBerry dé grote naam op het gebied van zakelijke mobiele telefonie. Inmiddels hebben de Canadezen de automobielmarkt ontdekt. Zo werkt BlackBerry samen met Jaguar Land Rover.



De bekende telefoontjes met een toetsenbord waren in 2013, op het hoogtepunt van BlackBerry, niet aan te slepen. Wereldwijd hadden 85 miljoen, vooral zakelijke, gebruikers er eentje. Maar toen Apple en Samsung met geavanceerde knoploze smartphones kwamen, was het snel gedaan met BlackBerry.

Kunstmatige intelligentie

BlackBerry maakt anno 2019 nog steeds telefoons, maar zoekt ook naar kansen in nieuwe markten. Zo sloot het vorig jaar een partnerschap met Jaguar Land Rover. In eerste instantie werd aangekondigd dat BlackBerry zich zou bemoeien met een nieuw infotainmentsysteem, maar nu blijkt dat het technologiebedrijf de Britten ook helpt aan kunstmatige intelligentie en machine-learning technologie. Onder meer moet BlackBerry zorgen voor de cyberveiligheid van de intelligente systemen en software die Jaguar Land Rover in haar modellen gebruikt. BlackBerry is op dat gebied een expert, want het merk stond met haar telefoons altijd al bekend om haar veilige communicatie.