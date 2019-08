Binnenkort kun je Netflix kijken in je Tesla

Verveel je je tijdens een snellaadsessie, sta je muurvast in de file of gewoon ergens geparkeerd, dan kun je binnenkort Netflix en Youtube kijken in je Tesla.

Dat grote display centraal in de cockpit van je Tesla is vooral bestemd om te navigeren en om allerhande zaken te bedienen. Zo heeft de Tesla Model 3 nog amper fysieke knoppen aan boord. Maar je kunt op dat ipad-achtige scherm natuurlijk ook spelletjes spelen. Met Missile Command, Asteroids, Lunar Lander en nog een aantal meer games is het aanbod al voldoende groot om je uren te vermaken. Voorwaarde is wel dat je Tesla stilstaat.

Software-update

Het entertainmentgehalte gaat binnenkort echter een stuk omhoog, want Tesla stuurt een software-update de wereld in waarna het centrale scherm HTML5 ondersteunt. Dat is een voorwaarde om ook Youtube en de populaire streamingdienst Netflix te kunnen installeren. Autopilot aan en onderweg Netflix kijken is er echter niet bij, omdat de functionaliteit dan wordt geblokkeerd. Maar wie z’n Tesla parkeert, kan wel degelijk gaan bingewatchen. Best aardig als je voor een open brug staat te wachten of je verveelt tijdens een snellaadsessie.