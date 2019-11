Bentley werkt aan een exclusieve open sports tourer

Eerder dit jaar toonde Bentley haar EXP 100 GT concept car. Stijlkenmerken van die futuristische auto zullen nu worden toegepast op een zeer exclusief open model.



De Bentley EXP 100 GT is een futuristische Grand Tourer die vooruitblikt naar het jaar 2035. Als het studiemodel dus ooit op de markt komt als productieversie zijn we pakweg 15 jaar verder. Gelukkig zullen we enkele stijlkenmerken van de EXP 100 GT al eerder kunnen aanschouwen, want de carrosseriebouwafdeling van Bentley – Mulliner genaamd – werkt momenteel aan een exclusieve opengewerkte sports tourer. Die auto, met een vanafprijs van 1,5 miljoen pond, moet in 2021 op de markt komen en zal dan in een oplage van slechts 12 stuks verschijnen.

Rivierhout

De tweezitter wordt waarschijnlijk voorzien van een 6,0-liter W12 motor zoals we die kennen uit de Continental GT en Flying Spur. Reken dus op een vermogen van minimaal 630 pk. Met een beetje mazzel is er – net als in de EXP 100 GT – ook 5.000 jaar oud Copper Infused Riverwood aan boord.