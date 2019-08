Bentley wekt Corniche weer tot leven

Ooit werd er één exemplaar van de Bentley Corniche gebouwd. Maar dat unieke exemplaar werd niet lang na het introductiejaar 1939 in de prak gereden. Mulliner bouwde de auto 80 jaar later toch weer van de grond op.

Van de Corniche bouwde Bentley slechts één exemplaar. Een pure sportwagen was het die op de kronkelige Zuid-Franse bergwegen het prima moest gaan doen. Er werd nog een snelheidsrecord gevestigd door harder dan 100 mijl per uur te rijden, maar al snel vloog die ene Corniche uit de bocht. De restanten werden opgeslagen in Dieppe, maar ook van het wrak bleef weinig over na Duitse bombardementen. De Corniche leek voorgoed verloren.

Mulliner

In 2001 was het echter Ken Lea, de voormalige baas van Bentley, die besloot die Corniche weer op te bouwen. De originele bouwtekeningen bestonden immers nog en ook bleken er originele reserve-onderdelen te bestaan. Bentley zag het project een aantal jaar later ook wel zitten in recent liet het Mulliner het project overnemen.

En zo bestaat er 80 jaar na het origineel weer Bentley Corniche. Compleet met 4 1/4-liter krachtbron.