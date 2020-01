Bentley Mulsanne gooit de handdoek

Met pakweg 110 verkochte Mulsannes op jaarbasis, is het vlaggenschip van Bentley geen hardloper. De Britten stoppen dan ook met de productie van het topmodel.



Bij Bentley gaat het voor de wind. In 2019 verkocht het ruim 11.000 auto’s wereldwijd; een groei van 5 procent. De toenemende vraag naar haar modellen betekent dat er meer druk komt te staan op de productieteams bij het Britse merk. Meer mensen aannemen is dan een goede remedie, maar je kunt ook kritisch kijken hoe je met huidige personeel je zaakjes klaart. Bentley doet het laatste, want het schrapt de productie van haar vlaggenschip; de statige Bentley Mulsanne. “De beslissing is genomen op een moment waarbij we veel vraag hebben naar onze andere modellen. Daarom herplaatsen we al onze productiecollega’s die momenteel aan de Mulsanne werken naar andere projecten”, aldus Chris Craft, sales en marketingbaas bij Bentley.

Bentley Mulsanne 6.75 Edition by Mulliner

Om de Mulsanne te bedanken voor bewezen diensten, komt Bentley met een uitzwaaimodel. De Bentley Mulsanne 6.75 Edition by Mulliner zal worden geproduceerd in een oplage van 30 stuks en krijgt een 6,75-liter V8 twinturbomotor als krachtbron. Bentley voorziet de 6.75 Edition van diverse limited edition-labels en voert de grille en de Flying B uit in het zwart.