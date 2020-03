Bentley denkt na over hoe haar elektrische model van 2025 eruit ziet

In 2025 brengt Bentley een elektrisch model op de markt. Het denkt nu al na hoe die auto er precies uit moet zien. Want hoe teken je een EV die als dusdanig herkenbaar is, zonder dat je het merk-dna verloochent?

Bentley denkt dat de techniek achter elektrisch rijden pas in 2025 volgroeid is. In dat jaartal introduceert het dus een compleet nieuw model met alleen elektromotoren aan boord. Het voordeel van dat lange wachten is dat de Britten nog even de tijd hebben om na te denken over het ontwerp van die EV. Dat het een echte Bentley moet zijn, staat vast. Toch wil het merk dat het elektrisch aangedreven model meteen als EV herkend wordt.

Moedig

De designbaas van Bentley, Stefan Sielaff, zegt dat ze de proporties van de auto willen aanpassen. Hij merkt daarbij op dat Bentley moedig moet zijn, zonder in de valkuil te stappen dat het nieuwe model te dramatisch wordt. Sielaff vindt dat sommige merken hun EV’s zo markant vormgeven dat ze er meteen uitspringen als elektrisch model, maar ook dat het een lelijke auto is geworden. Sielaff kan de Porsche Taycan en Tesla-modellen waarderen, maar vindt de BMW i3 een stap te ver gaan. ‘Vraag het de klanten en ze noemen het een lelijke auto’, als de designchef.

Bentley EXP 100 GT

Wellicht neemt Bentley een aantal designkenmerken over van de EXP 100 GT. Dat markante studiemodel uit 2019 is ook elektrisch. Opvallend zijn onder meer de enorme grille en de diverse ‘vouwen’ in de vormgeving.