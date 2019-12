Bentley Continental GT Pikes Peak eert heuvelklimrecord

Bentley bestaat dit jaar een eeuw en viert dat met de uitgave van speciale edities. De Bentley Continental GT Pikes Peak eert bovendien nog een heuglijk feit; het heuvelklimrecord dat in juni werd gevestigd.



Bentley viert met de Continental GT Pikes Peak dubbel feest. Allereerst bestaat het merk Bentley honderd jaar en daarnaast blikt het nog even terug op de geslaagde recordpoging van juni dit jaar op de iconische Pikes Peak-heuvelklim. De Bentley Continental GT snelde toen in tien minuten en dik achttien seconden naar boven.

Groen en zwart

De Bentley Continental GT Pikes Peak komt in een beperkte oplage van slechts 15 stuks op de markt en is door Mulliner flink aangepakt. De speciale divisie van Bentley voert de Continental GT uit in het groen-zwart, net als de recordauto eerder dit jaar. Ook brengt het diverse glanzend zwarte accenten aan en plaatst het de auto op zwarte 22-inch wielen. Groene remklauwen zorgen voor het nodige contrast. De speciale 100-grille is optioneel.

Recordtijd

Binnenin vinden we een parcourskaartje van de heuvelklim terug – inclusief recordtijd van 10:18.488 – naast alcantara bekleding en koolstofvezel accenten. Onderhuids bevindt zich de bekende W12 krachtbron van Bentley die goed is voor een vermogen van 626 pk en een maximumkoppel van 900 Nm. De sprint van nul naar honderd verloopt in 3,7 seconden. De topsnelheid bedraagt 333 km/u.