Bentley Bacalar toont zijn interieur

Bentley telt af naar de onthulling van zijn gloednieuwe Bacalar. Het uiterlijk blijft nog even geheim tot de autosalon van Genève, maar we krijgen wel vast een blik op het interieur.

De Bentley Bacalar is een project van de in-huis carrosseriebouwer Mulliner. Die specialisten hebben de opdracht gekregen een exclusief model te bouwen in – als de geruchten kloppen – een oplage van slechts tien stuks. Mulliner mag alles uit de kast trekken, want elke Bentley Bacalar start bij minimaal 1,5 miljoen pond.

Gele accenten

Hoewel Bentley het nooit heeft bevestigd, lijkt het er sterk op dat de Bentley Bacalar het eerder getoonde EXP 100 GT studiemodel als basis neemt. De EXP 100 GT is een 5,80 meter lange Grand Tourer met elektrische aandrijflijn en autonome rijfuncties. De extravagante EXP 100 GT is onder meer voorzien van ‘schaardeuren’ en een interieur met eeuwenoud rivierhout. Op de afbeelding van het interieur is niets van dat rivierhout te zien, maar wel de voorste stoelen, gescheiden door een flinke middentunnel. Verder valt op dat Bentley felgele accenten in het interieur verwerkt. Het is het zelfde geel als waarin het ‘t Bacalar-logo heeft vormgegeven.