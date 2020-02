Bentley Bacalar laat zich zien tijdens Autosalon van Genève

De carrosseriebouwer van Bentley, Mulliner, is de laatste tijd druk bezig geweest met de Bacalar. De onthulling van de auto – met de EXP 100 GT als basis – vindt begin maart plaats.



Bentley heeft met Mulliner een eigen carrosseriebouwer in huis. En die luxe benutten de Britten door Mulliner de opdracht te geven een exclusief model te bouwen. De Bentley Bacalar gaat de nieuweling heten en naar het schijnt vormt het EXP 100 GT studiemodel de basis. De EXP 100 GT is een 5,80 meter lange Grand Tourer met elektrische aandrijflijn en autonome rijfuncties. Vooral de ‘schaardeuren’ van het studiemodel vielen vorig jaar op, net als het interieur met stokoud rivierhout.



De EXP 100 GT

Helderblauw

Bentley wil nog weinig kwijt over de Bacalar, maar er schijnen vooral duurzame materialen te zijn gebruikt. De vraag is of de Bacalar ook onder de motorkap groen is, want of de auto net als de EXP 100 GT beschikt over een elektromotor is niet bekend. Grote kans dat Mulliner de auto met een helderblauwe lakkleur naar Genève stuurt, want de Bacalar is genoemd naar een Mexicaans meer met felblauw water.



Gelimiteerde oplage

De Bentley Bacalar by Mulliner gaat na de onthulling echt in productie, naar het schijnt. Verwacht met een prijskaartje van mogelijk 1,5 miljoen pond een zeer gelimiteerd oplage. Eerder sprak Mulliner over een nieuw model met een oplage van tien stuks. Zal dat de Bacalar zijn?