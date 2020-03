Bentley Bacalar komt in een oplage van één dozijn

Zie hier de Bentley Bacalar. De Mulliner-divisie heeft hem ontworpen en gaat hem – met de hand – bouwen in een oplage van slechts 12 stuks.

Goed beschouwd is de Bentley Bacalar een mix tussen de Continental GT Convertible en de EXP 100 GT conceptcar die Bentley vorig jaar toonde. De Mulliner-divisie neemt ondermeer het ontwerp van de koplampen over van het studiemodel en wisselt het de vierzitsconfiguratie van de Continental GT Convertible in voor slechts twee stoelen. Aan de achterzijde doen de special 3D-lichten ook weer denken aan de EXP 100 GT.



Dakloos

Opvallend genoeg is de Bentley Bacalar ontworpen zonder dak. Best een gemis, zeker als je beseft dat de auto zeker 1,5 miljoen euro moet kosten. Voor dat geld krijg je dan wel weer een bijzonder interieur waar handwerk troef is. Je moet overigens wel van Engelse wol houden en stokoud rivierenhout houden, wat dat is er allemaal in verwerkt. Mulliner is ook onder de motorkap gaan sleutelen. De W12-krachtbron krijgt en 26 pk bij en troeft met 659 pk zo de Continental GT Convertible af.