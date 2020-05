Autoverkoop krabbelt voorzichtig weer op: compacte SUV’s als reddingboei

Nu in China de autoverkoop weer langzaam de goede richting op gaat, kijken autofabrikanten ook hoopvol naar Europa. Al zullen de merken in tal van markten en segmenten het zwaar krijgen.



BMW start deze week de productie weer op in de diverse Duitse fabrieken. Het is niet dat de Europese consument staat te springen om een nieuwe auto te kopen, maar toch lijkt er ruimte voor een voorzichtig herstel nu in diverse landen de covid-19-maatregelen versoepelen. BMW verwacht voor zwaar getroffen landen als Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk nog geen grote verbeteringen in de showroomverkopen, maar lijkt over andere markten iets positiever gestemd. Ook gaat het in China weer de goede kant op en kijkt BMW met wat hoop richting de toekomst.



Compacte SUV

Het grootste herstel lijkt zich echter niet af te spelen in de segmenten waarin BMW meespeelt. De compacte SUV wordt namelijk een gouden toekomst beloofd de komende tijd. Modellen als de Volkswagen T-Roc, Renault Captur en Peugeot 2008 laten nog een flinke dip van tientallen procenten zien (ten opzichte van het eerste kwartaal van 2019), maar volgens marktanalisten komt de groei weer terug. Vorig jaar werden er in Europa 2 miljoen compacte SUV’s verkocht en dit jaar komt de teller niet uit boven de 1,75 miljoen exemplaren. Volgend jaar moeten er dan weer 2 miljoen van verkocht worden en in 2022 zelfs 2,5 miljoen. De groei zet door tot zeker 2025 als er 2,7 miljoen compacte SUV’s door Europeanen worden gekocht.



Mild hybrid

In de nabije toekomst zal er vaker voor compacte SUV’s worden gekozen die voorzien zijn van een vorm van elektrificatie, is de voorspelling. Het gaat dan niet alleen om elektrische aangedreven modellen, maar ook mild hybrids waarbij een 48-voltsysteem het gemiddelde verbruik naar beneden brengt. Zo is de nieuwe Ford Puma erg populair als een dergelijke mild hybrid.