Autoverkoop daalt sterk en kwart stelt onderhoud uit (of af)

De Nederlandse autobedrijven hebben het momenteel behoorlijk lastig. Er worden flink minder nieuwe auto’s verkocht en ook op het onderhoud bezuinigt de consument.



Even de showroom binnen slenteren voor een nieuwe auto is er momenteel bij de meeste mensen niet bij. Als het even kan houden we ons aan het verzoek om zoveel mogelijk thuis te blijven. Belangrijker reden om het dealerbedrijf links te laten liggen is dat we voorlopig de hand op de knip houden. Zo kende het consumentenvertrouwen de afgelopen maand een historische dip van liefst 20 punten. In maart waren we nog best positief over de economie – het consumentenvertrouwen bleef immers nog boven het 20-jarig gemiddelde – maar in april was dat vertrouwen compleet weg. Met een score van -22 gaan we hard richting het dieptepunt van maart 2013 toen -41 werd aangetekend.



Dip

De Nederlandse autobedrijven beleven dus barre tijden. In april werden er 53 procent minder auto’s verkocht dan in dezelfde periode een jaar eerder. Van de dip lijkt Kia relatief het minst last te hebben. Achter Volkswagen nestelde het merk zich op een tweede plek dankzij ‘bestsellers’ als de Niro en de Picanto.



Slooppremie

RAI Vereniging en BOVAG verwachten niet dat de autoverkopen op korte termijn zullen aantrekken. Mogelijk kan de aanschafsubsidie op elektrische auto’s die per 1 juli ingaat de schade enigszins beperken, maar beide belangenbehartigers pleiten ook voor de komst van een slooppremie voor oude auto’s.

700.000 auto’s

BOVAG onderzocht recent bovendien of Nederlanders massaal gepland onderhoud voor hun auto overslaan. Bijna driekwart (74%) is van plan om hun auto volgens de voorgeschreven termijnen te laten onderhouden. Het overige deel wil de auto later voor onderhoud brengen of slaat onderhoud helemaal over. De groep die overhoud overslaat, maakt 8% van het geheel uit. BOVAG wijst erop dat het om 700.000 auto’s gaat. BOVAG is bang dat er straks veel mensen de weg opgaan met een onveilige auto.