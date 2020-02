Autonoom rijden volgens Jaguar Land Rover: Project Vector

Jaguar Land Rover gaat – aan het eind van volgend jaar – in het Engelse Coventry de weg op met autonoom rijdende shuttles. Onder de naam Project Vector onderzoekt het door middel van praktijktests hoe de mobiliteit van de toekomst eruit komt te zien.



Jaguar Land Rover kiest voor het nieuwe Project Vector niet voor bestaande automodellen die het voorziet van autonome technologie. Het gaat namelijk volgend jaar de weg op met een soort van shuttles, of pods. De voertuigen zijn voorzien van wielen en een stuur maar lijken verder weinig op de modellen die het concern momenteel voert. De pods zijn hoekig, ruim en met hun openschuivende deuren hebben ze nog het meest weg van kleine metrostellen.



Modulair

Elk voertuig – in te zetten als ‘deelauto’ – staat op een skateboard-platform en is vier meter lang. Het batterijpakket en de aandrijflijn zijn vernuftig verwerkt onder de vlakke vloer. Het interieur van de pods is modulair, zo kunnen de stoelconfiguraties makkelijk worden aangepast. Hoewel Jaguar Land Rover de geldschieter is, opereert Project Vector als zelfstandige start-up.