Autofabrikanten zijn voorzichtig. BMW schrapt 6.000 banen

Tussen nu en 2022 schrapt BMW in Duitsland liefst 6.000 banen. Het automerk wil efficiënter zijn, maar wil tegelijkertijd kosten besparen nu economische tegenwind dreigt.



De Chinese automarkt groeit nog wel, maar minder snel dan voorheen. En in Duitsland ligt een recessie op de loer. Sowieso gaat het niet goed met de Europese autoverkopen. Tot en met augustus werden er ruim 3 procent minder auto’s verkocht. In de afgelopen maand werd zelfs een teruggang van 9 procent gemeten. Die forse teruggang is deels te verklaren door een bijzonder goede augustus-maand een jaar eerder – er moesten veel modellen worden verkocht voordat de nieuwe WLTP-testcyclus eraan kwam – maar toch.

Elektrificatie en autonoom rijden

BMW wil zich tijdig indekken tegen economische tegenwind en kondigt aan zeker 6.000 banen te schrappen in het thuisland. Die banen verdwijnen tussen nu en 2022. Op de afdelingen die zich bezig houden met autonoom rijden en elektrische mobiliteit blijft BMW echter nieuwe mensen aannemen, want op die terreinen verwacht het groei. Er komen immers 25 geëlektrificeerde modellen aan.



In totaal wil BMW liefst 12 miljard besparen de komende tijd. Door te snijden in het personeelsbestand wil het efficiënter en goedkoper gaan werken.