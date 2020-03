Autobouwers die ademhalingsmachines bouwen. Kan dat eigenlijk wel?

Er wordt op steeds meer autobouwers een beroep gedaan om te helpen bij het bouwen van ademhalingsmachines. Die medische apparaten zijn hard nodig nu het coronavirus om zich heen grijpt. Maar kunnen autobouwers echt wat betekenen?

In de VS spreekt de overheid met General Motors en Ford of ze kunnen helpen bij het bouwen van ademhalingsmachines. En ook de Britse premier Johnson vroeg autofabrikanten het zelfde te doen. Op social media werd bovendien Tesla aangespoord om zijn productiecapaciteit in te zetten voor de levensreddende apparaten.



Overeenkomsten

In Italië zitten Ferrari en Fiat Chrysler Automobiles om de tafel met Siare; de grootste fabrikant van ademhalingsmachines van het land. De vraag is niet alleen of ze willen helpen, maar ook hoe? Een medische machine bouwen is net iets anders dan een automotor in elkaar zetten. Toch zijn er ook overeenkomsten. Zowel Siare als de Italiaanse autobouwers weten veel van elektronica én van pneumatiek (het samenpersen van gassen zoals lucht).

Specialismen

Het idee bestaat dat de Italiaanse autobouwers onderdelen maken in opdracht van de fabrikant van de ademhalingsmachines. Electronica bijvoorbeeld. Autoproducten kunnen bovendien 3D printen of precisieboren. Een andere optie is dat de techneuten van Ferrari en Fiat helpen bij de uitbouw van de productiecapaciteit bij Siare.



In China hielp autobouwer BYD recent bij de productie van gezichtsmaskers en flessen handzeep.