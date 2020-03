Auto-industrie in greep coronavirus: ook lichtpuntjes

Waar het berichten regent dat autofabrikanten noodgedwongen de fabrieksdeuren moeten sluiten, gaan de Chinese fabrieken weer open. En steeds meer producenten geven gehoor aan de oproep om medische apparatuur te bouwen.



Daimler heeft de deuren van zijn Europese en Amerikaanse fabrieken gesloten om het coronavirus, maar opent de poorten weer van haar Chinese productiefaciliteiten. Daimler krijgt zo financieel weer wat adem en dat benadrukte topman Ola Kallenius ook in een interview met een grote Duitse krant: “Daimler heeft geen staatshulp nodig. In het algemeen had de industrie veel bestellingen voor de crisis”, aldus de CEO. In China neemt de vraag naar de modellen van Daimler weer vlot toe. “De meerderheid van onze dealerbedrijven zijn weer geopend. De klanten komen terug”, aldus Kallenius.

Bijspringen

Een van de fabrieken van Fiat Chrysler Automobiles in Azië wordt omgebouwd tot productiefaciliteit voor gezichtsmaskers voor medisch personeel. Eén miljoen maskers per maand moeten er gemaakt kunnen worden is de verwachting. Fiat Chrysler Automobiles en Ferrari zijn ook in gesprek om de productiecapaciteit van Siare Engineering te verdubbelen. Siare is de grootste producent van beademingsapparatuur in Italië.

3D-printers

In Duitsland vraagt de overheid eveneens of Duitse automerken kunnen bijspringen bij de productie van medische benodigdheden. Volkswagen gaat een deel van zijn 125 3D-printers inzetten om onderdelen voor beademingsmachines te maken. In China maakt Volkswagen ook capaciteit vrij voor productie van beschermingsmaskers, thermometers en desinfecterende middelen.

Onderdelen-productie

In de VS is Tesla in gesprek met het bedrijf Medtronic om onderdelen voor beademingsmachines te bouwen. Een onderdelenleverancier van General Motors heeft toegezegd al onderdelen voor 200.000 machines te maken. Dat is hard nodig, want verspreid over de VS staan slechts 200.000 beademingsmachines klaar. Voorspellingen zijn dat tot bijna één miljoen Amerikanen zeer ziek kunnen worden als gevolg van een coronabesmetting.