Audi verwelkomt nieuwe RS-versies binnen haar Q SUV-reeks

Audi RS bestaat 25 jaar en dat heuglijke feit grijpt Audi Sport aan voor de komst van flink wat gepeperde SUV’s de komende tijd. Een RS Q8 wordt verwacht, naast de RS Q3 Sportback.

Vorige week nog presenteerde Audi haar 435 pk sterke Audi SQ7 TDI en een maandje eerder was het de beurt aan de Audi SQ8 TDI met evenveel vermogen. Toch zijn dat binnenkort niet de krachtigste SUV’s in het aanbod, want dit najaar lijkt de Audi RS Q8 op komst. Ook wordt er een RS-versie verwacht van de gloednieuwe Q3 Sportback. En als we de nieuwe topman van Audi Sport, Oliver Hoffmann, mogen geloven, blijft het daar niet bij. Hoffman zegt dat er nieuwe RS-versies aankomen van bijna elke ‘Q’.

De kans is aanwezig dat Audi daarbij kiest voor hybride aandrijflijnen. De SUV’s die het van extra pit voorziet zijn immers al relatief zwaar en dan is een iets hoger gewicht als gevolg van zo’n aandrijflijn niet zo’n probleem, aldus Hoffmann. Overigens is de recente Audi SQ8 al voorzien van elektrificatie: een 48-voltsysteem drijft de elektronische compressor aan.