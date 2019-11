Audi RS Q8 houdt van imposant

Op de dag dat Audi met de e-tron Sportback komt, introduceert ook een ‘ouderwetse’ SUV met verbrandingsmotor. En niet zomaar eentje. De Audi RS Q8 tovert 600 pk uit z’n V8-benzinemotor.

De Audi RS Q8 is niet zomaar de overtreffende trap van de Audi SQ8. Er komen namelijk én 165 trappelende paarden aan vermogen bij én de Duitsers monteren een 4,0-liter V8-biturbomotor. Een benzineslurper dus en geen diesel zoals de SQ8. Met 800 Nm aan koppel wil de kolos wel van z’n plek, want in 3,8 seconden ben je vanuit stilstand naar 100 km/u gesprint. Mild hybrid-technologie houdt het gemiddelde verbruik nog een beetje netjes.

De Audi RS Q8 is natuurlijk vierwielaangedreven, maar het vermogen kan ook tot 70 procent naar de voorwielen worden gestuurd. Of 85 procent naar de achteras.

Uitbundig

Bij zo’n sportieve bruut hoort een uitbundig voorkomen. De wielmaat loopt op tot 23-inch, terwijl Audi strooit met RS-logo’s en donkere accenten. De zwarte honingraatgrille is zo imposant dat het in staat lijkt het universum in één teug op te slokken. Dat gebeurt dan wel met het nodige gebulder, zeker als je het sportuitlaatsysteem aanvinkt op de optielijst.