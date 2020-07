Audi Q4 Sportback e-tron komt volgend jaar, maar laat zich nu al zien

De Q4 Sportback e-tron die Audi deze week presenteerde is officieel nog een conceptmodel, maar aangezien de auto volgend jaar al zijn opwachting maakt, zal de productieversie niet extreem veel verschillen.

De elektrisch aangedreven Audi Q4 verschijt in twee varianten. De normale Q4 e-tron is 4,60 meter lang en de Q4 Sportback e-tron één luttele centimeter langer. Hoewel de carrosserievormen net even anders zijn, delen de auto’s dezelfde technische basis. Onder normale omstandigheden is de Audi Q4 Sportback e-tron achterwielaangedreven, maar de 150 kW sterke elektromotor krijgt hulp van een 75 kW sterke elektromotor op de vooras als dat nodig is. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij het accelereren. In 6,3 seconden schiet je uit de startblokken (0-100 km/u). De WLTP-actieradius bedraagt 450 kilometer, maar loopt op tot 500 kilometer voor de achterwielaangedreven versies, aldus Audi. Via snelladen is het accupakket in een half uurtje 80% vol.

Knoppen

In het interieur van de conceptmodellen zijn weinig fysieke knoppen te bekennen. De belangrijkste knoppen vormen de touch-functies op het stuur. Ook zit er veel functionaliteit verstopt in het 12,3 inch touchscreen. De achterbank ontbreekt. Audi plaatst liever vier individuele sportstoelen.