Audi op de IAA: RS 7 Sportback en AI:TRAIL quattro

Na een zomer vol met nieuwe modellen had Audi nog best wat nieuws over voor op de IAA in Frankfurt. Het presenteert daar de Audi RS 7 Sportback en de AI:TRAIL quattro.

De Audi RS 7 Sportback gaat z’n tweede generatie in en doet dat met een lekker agressief uiterlijk. De wielkasten zijn flink verbreed (de RS-versie is 4 centimeter breder dan de A7 Sportback) en de singleframe-grille is ook een stukje gegroeid. Grote luchtinlaten en een voorspoiler maken de sportieve neus af. Aan de achterzijde is een elektrisch in- en uitklapbare achterspoiler gemonteerd. Ovale chromen RS uitlaatpijpen steken onder de auto uit. Voor een nog wat prominenter voorkomen bestel je de 22 inch 5-spaaks velgen.

Brandstofbesparing

De 4.0 TFSI V8 aan boord van de Audi RS 7 Sportback is goed voor 600 trappelende paarden. Het maximumkoppel van 800 Nm is eveneens fors. In 3,6 seconden schiet de RS7 van 0 naar 100 km/u. De topsnelheid van 250 km/u is te doorbreken naar liefst 305 km/u door het dynamic plus pakket te bestellen. Om het benzineslurpende karakter van de Audi RS 7 Sportback wat in te perken beschikt de sportieveling over een 48 volt mild-hybrid systeem en cilinderuitschakeling.

Lager op het asfalt

Volgens traditie is de Audi RS 7 Sportback vierwielaangedreven en het schakelen verloopt via een 8-traps tiptronic-transmissie met launch control. De adaptieve luchtvering zorgt ervoor dat de RS 7 dieper door z´n kniëen buigt als de snelheid oploopt. Standaard ligt de Audi RS 7 Sportback al 2 cm dichter op het asfalt, maar daar komt nog een centimeter bij snelheden van 120 km/u en hoger.

De nieuwe Audi RS 7 Sportback komt in het eerste kwartaal van 2020 naar Nederland.

Audi AI:TRAIL quattro

Op de IAA heeft Audi ook de opvallende Audi AI:TRAIL quattro op haar stand staan. De elektrische terreinauto van de toekomst is de vierde conceptcar in het rijtje Aicon, AI:ME en AI:RACE. Offroad moet de AI:TRAIL quattro echt z´n mannetje kunnen staan, want dankzij een bodemvrijheid van 34 centimeter is een waterpartij van een halve meter diep doorkruisen geen probleem.

Helikopter-view

De bestuurder heeft vanuit de cockpit veel zicht om zich heen, want de voorruit is geïnspireerd op de raampartij van een helikopter. Om een nog beter overzicht van de omgeving te krijgen, is de Audi AI:TRAIL uitgerust met vijf drones. Die vliegen voor de offroader uit en verlichten zijn pad. Bovendien zijn er camera’s aan boord van de vliegende verkenners. Zelf rijden kan de Audi AI:TRAIL ook, want autonoom rijden op level 4 is mogelijk. Op één acculading reikt de AI:TRAIL tot 500 kilometer ver. Op ruw terrein is dat ongeveer de helft.

De Audi AI:TRAIL beschikt over vier elektromotoren en heeft een systeemvermogen van 320 kilowatt en een koppel van 1.000 newtonmeter.