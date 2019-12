Audi maakt uiterlijk RS 5 Coupé en RS 5 Sportback agressiever

Met een bredere en plattere grille, brede wielkasten en opvallende luchtinlaten maakt Audi het voorkomen van de RS 5 Coupé en RS 5 Sportback weer een stukje agressiever.



In het eerste kwartaal van 2020 zijn de vernieuwde Audi RS 5 Coupé en RS 5 Sportback te bewonderen in de showroom. Omdat er onderhuids niets is veranderd – de 2.9 TFSI twin-turbo V6 levert als vanouds 450 pk – gaat de volle aandacht uit naar het aangepaste uiterlijk. Zo maken de Duitsers de grille platter en breder, net als al bij de RS 6 Avant en RS 7 Sportback is gebeurd. Boven de grille zijn luchtinlaten aangebracht als verwijzing naar de klassieke Audi Sport quattro uit 1984. De wielkasten verbreedt Audi zelfs met 40 millimeter, waardoor een imposante verschijning ontstaat.

Carbon stylingpakket

Aan de achterzijde valt de hertekende diffuser op. Als je kiest voor het carbon stylingpakket dan kun je de vier ringen en RS-emblemen in het zwart laten uitvoeren. En voortaan staan ook de carrosseriekleuren Turbo blauw en Tango rood op de prijslijst.

Groot touchscreen

In het interieur is de grootste verandering het nieuwe nieuw bedieningsconcept inde vorm van een 10,1-inch MMI touchscreen. Het grote scherm is vrijstaand geplaatst. In een speciaal RS-scherm lees je als bestuurder informatie over de rijtemperatuur, langs- en zijdelingse acceleratie, banden en het sportdifferentieel af.