Audi geeft S4, S5 en Q5 plug-in hybrides een prijs

Voor Audi is de zomer bepaald geen komkommertijd, want de Duitsers blijven maar met nieuwe modellen strooien. En van een aantal zijn nu de vanafprijzen bekend.

In oktober arriveren de eerste modellen van de Audi S4 en S5 TDI in Nederland en dus maakt Audi vandaag de prijzen bekend van het sportieve tweetal. Het goedkoopst is de Audi S4 TDI Limousine die voor 96.180 euro in de showroom komt te staan. De ruimere Avant kost 2.300 euro meer. Aan de Audi S5 TDI Sportback hangt een prijskaartje van 97.870 euro. De coupé-versie is met 98.270 euro een fractie duurder. Zowel de S4 als S5 zijn voorzien van een 347 pk sterke 3.0 V6 TDI. Er is 48V mild-hybrid technologie aan boord, net als een elektrische compressor. Binnen de vijf seconden snellen de S4 en S5 van nul naar honderd.

Audi Q5 plug-in hybride

Audi presenteerde recent ook twee nieuwe plug-in hybrideversies van haar Q5. De Q5 50 TFSI-e is het instapmodel met een systeemvermogen van 299 pk. Die variant moet 65.750 euro gaan kosten. De Pro Line-uitvoering valt je dan ten deel, terwijl voor 67.340 euro de S Edition is te bestellen. De Q5 55 TFSI-e start bij 77.950 euro (in Competition-trim) en dan bedraagt het systeemvermogen 367 pk.



Opvallend detail: met z’n 0-100 km/u sprint in 5,3 tellen is de Audi Q5 55 TFSI-e bijna net zo rap als de bovengenoemde S4 en S5.