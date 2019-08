Audi e-tron voortaan in twee smaken: met 300 en 410 km rijbereik

De Audi e-tron was er tot nu toe alleen als ‘55’, codetaal van Audi voor 408 pk aan vermogen, een 95 kWh accupakket en een actieradius van 410 kilometer. Aan het eind van het jaar komt daar de ‘50’ onder te staan: de actieradius is 300 kilometer dankzij een accu met 71 kWh capaciteit.

De Audi e-tron is met 84.100 euro best prijzig. Audi wil dus ook een goedkopere variant aanbieden. Aan het eind van dit jaar komt die ‘budget’-versie er in de vorm van een e-tron die 300 kilometer rijbereik heeft. Dat is 110 kilometer minder dan de huidige ‘55’. De aanwinst zal dan ook als ‘50’ door het leven gaan.

Afslankkuurtje

De nieuwe Audi e-tron 50 quattro schopt het tot 313 pk en 540 Nm koppel, terwijl de e-tron 55 quattro 408 pk en een trekkracht van in totaal 664 Nm overlegt. De capaciteit van het accupakket van de 50 quattro bedraagt bovendien 71 kWh tegenover 95 kWh bij de 55 quattro. Het kleinere batterijpakket heeft positieve gevolgen voor het gewicht van de e-tron. Van de 2.565 kilo aan wagengewicht snoept het liefst 120 kilo af. De sprint van nul naar honderd verloopt in zeven tellen, terwijl de krachtiger e-tron daar 5,7 seconden over doet.

Wie de Audi e-tron 50 quattro met 120 kW snellaadt, merkt dat de accu in een half uurtje al weer voor 80 procent vol is. Heb je een laadcapaciteit van 11 kW ter beschikking, dan moet je zeven uur wachten.

Bijtellingsvriendelijk

Doordat de Audi e-tron 50 quattro nog dit jaar bij de dealer staat, zal waarschijnlijk vooral de zakelijke rijder erop aanvallen. Zij betalen over het grootste deel van de cataloguswaarde 4 procent bijtelling (en over de rest 22 procent). In 2020 is dat 8 procent (over de eerste 45.000 euro). Wat de Audi e-tron 50 quattro kost, is vooralsnog niet bekend, al lijkt een prijskaartje dat (dik) 10.000 euro lager ligt, realistisch. We doen een gok: 72.990 euro.