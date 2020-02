Audi e-tron S krijgt 503 pk aan vermogen en koppel van 973 Nm

Audi voegt weer een variant aan haar e-tron modelaanbod toe. Vanaf het eind van de zomer staat de sportieve e-tron S – op basis van de e-tron en e-tron Sportback – te trappelen om de wei in te mogen.

De nieuwe Audi e-tron S heeft liefst drie elektromotoren aan boord. Samen zorgen ze voor een standaard vermogen van 435 pk en 880 Nm aan koppel. In de boost-functies stijgt het vermogen echter tijdelijk naar 503 pk, terwijl het koppel bijna de 1.000 Nm aantikt. De sprint van nul naar honderd verloopt in 4,5 tellen.



Elektrische torque vectoring

Bijzonder aan de e-tron S is dat Audi quattro vierwielaandrijving koppelt aan elektrische torque vectoring. Het voordeel is dat de aandrijfkracht volledig variabel over de wielen van de achteras is te verdelen. Voor het nodige speelplezier zijn in de Dynamic-modus van het ESC gecontroleerde drifts mogelijk. Onder normale omstandigheden zet de e-tron S alleen de achterste elektromotoren in. Als het er sportiever aan toe gaat of er meer grip nodig is, dan springt de voorste elektromotor gewillig bij.

Adaptieve luchtvering

De bestuurder kiest uit liefst zeven rijmodi, tot offroad aan toe. De adaptieve luchtvering laat afhankelijk van de gekozen stand de carrosserie met bijna 8 centimeter variëren. Dicht bij het asfalt als het snel moet en juist hoger van de grond bij offroad-inzet.



Elektrohydraulisch by-wire remsysteem

Om snel te kunnen remmen is een elektrohydraulisch by-wire remsysteem aan boord. Een elektromotor zorgt er voor dat de remkracht snel opbouwt. In de meeste gevallen rem je af op de elektromotoren, maar als het nodig is, grijpen ook de wielremmen in.

Sportief uiterlijk

De Audi e-tron S-modellen herken je aan de aangepaste bumpers en met 23 mm verbrede wielkasten. Ook de brede diffuser en zilverkleurige accenten behoren tot de sportieve uitrusting. 20-inch wielen zijn standaard, maar zelfs 22-inch exemplaren zijn verkrijgbaar.