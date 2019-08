We geven het toe. We zaten er duizend euro en een paar centen naast, toen we vorige week de vanafprijs van de Audi e-tron 50 quattro gokten. Hij is namelijk te reserveren vanaf 71.900 euro.

De huidige Audi e-tron 55 quattro heeft er een kleiner broertje bij in de vorm van de Audi e-tron 50 quattro. Het vermogen (van 313 pk) ligt wat lager en ook zal je na één keer volladen minder ver reiken. Toch snel je in dik zeven tellen van nul naar honderd en is 300 kilometer aan rijbereik voor veel forenzen ruim voldoende. En ook heel fijn: de Audi e-tron 50 quattro kost 71.900 euro. Nu zullen niet veel mensen daar hun eigen spaarpot voor stuk slaan – ze rijden de elektrische Audi immers als auto van de zaak – maar voor de maandelijkse bijtelling is zo’n lagere cataloguswaarde zeker prettig. Bovendien belooft Audi dat de instap-e-tron aan het eind van het jaar al in de showroom staat, waardoor het huidige bijtellingsregime van kracht wordt op vroege beslissers en niet de hogere bijtelling van 2020. Volgens Audi is de Audi e-tron 50 quattro al te rijden vanaf een netto bijtelling van 280 euro per maand.

Voor dat bedrag heb je de ‘Launch edition’. Die is voorzien van LED voor- en achterlichten, 20-inch lichtmetalen velgen, het MMI navigatiesysteem, een 360 graden parkeerhulp, een digitaal instrumentarium en adaptieve luchtvering.

De ‘Launch edition Plus’ telt 3.000 euro op bij de aanvangprijs van 71.900 euro. Daarvoor krijg je de uitrusting van bovengenoemde ‘Launch edition’ inclusief stoelverwarming, een lederen interieur, panoramada en zeven extra assistentiesystemen.

De ‘Launch edition Black’ neemt de ‘Launch edition Plus’ als basis maar voegt daar een S line ex- en interieur aan toe en zwarte accenten van buiten en van binnen. Daar moet je dan wel 78.900 euro voor betalen.

Voor 82.900 euro – voor die prijs heb je ook nagenoeg een Audi e-tron 55 quattro – ga je voor de topversie; de ‘Launch edition Vorsprung’. ‘Valcona’ lederen bekleding zit erop, virtuele buitenspiegels (camera’s) en nog meer assistentiesystemen.