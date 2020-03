Audi blikt terug op 40 jaar quattro

Op de autotentoonstelling van Genève in 1980 deed Audi iets geks. Het presenteerde een model met vierwielaandrijving, iets dat toen voor personenauto’s niet erg gebruikelijk was. Audi quattro was geboren.



Begin jaren tachtig was vierwielaandrijving was vooral iets voor vrachtauto’s en offroaders, en niet iets voor een sportieve auto voor op de weg. Dat Audi met de Ur-quattro naar de autosalon van Genève afreisde was dus groot nieuws. Aan boord monteerde het een 200 pk sterke 2,2-liter vijfcilinder turbomotor én permanente vierwielaandrijving.

45% vierwielaangedreven

Veertig jaar later is quattro-vierwielaandrijving niet meer weg te denken in het modelgamma van Audi. De afgelopen decennia verkocht het 10,5 miljoen modellen en alle sportieve uitvoeringen zijn standaard voorzien van vierwielaandrijving. Het afgelopen jaar was bijna de helft van alle nieuwe Audi’s voorzien van quattro (45%).

Diverse systemen

Quattro staat bij Audi voor een verzameling aan diverse systemen. Zo ontwikkelde het een apart systeem voor modellen waarvan de motor in de lengte is geplaatst. Zij zijn voorzien van een tiptronic-transmissie en een mechanisch sperdifferentieel. Voor modellen met een handgeschakelde versnellingsbak of een S tronic-transmissie introduceerde Audi in 2016 quattro met ultra-technologie. Het schakelen van voor- naar vierwielaandrijving gaat snel en soepel. Bij kleinere Audi-modellen werkt quattro weer net wat anders. De motor is dwarsgeplaatst, waarbij de achteras over een hydraulische, meervoudige plaatkoppeling beschikt. In bochten kan zo aandrijfkracht naar de achterwielen worden gestuurd. De Audi R8 doet het weer anders. Diens koppeling is bevestigd aan de vooras.

Electric quattro

Nu steeds meer Audi’s elektrisch worden heeft het merk nóg een vierwielaandrijfsysteem bedacht: ‘electric quattro’. In de basis zijn de Audi e-tron en e-tron Sportback achterwielaangedreven. De voorwielen worden echter wakker geschud als de omstandigheden daarom vragen. Electric torque vectoring heet het systeem van razendsnelle krachtenverdeling over de beide assen.

40 jaar Audi quattro in vogelvlucht

1980: Onthulling Audi Ur-quattro met 200 pk op de autosalon van Genève

1981: Quattro debuteert in de autosport in het WK Rally (WRC)

1983: De Fin Hannu Mikkola behaalt de wereldtitel in de WRC

1984: Komst 306 pk sterke Sport quattro met handmatig bediend sperdifferentieel

1986: Torsen-differentieel zorgt voor variabele aandrijfkrachtverdeling

1986: Harald Demuth bedwingt met een Audi 100 CS quattro een skischans

1987: Walter Röhrl schittert met een speciale S1 tijdens de Pikes Peak heuvelklim

1991: Afscheid van eerste Audi quattro

1995: Entree eerste turbodiesel met quattro

1999: Vierwielaandrijving in de compacte klasse. A3 en TT krijgen quattro

2005: Komst centraal differentieel met a-symmetrische, dynamische aandrijfkrachtverdeling

2007: Audi R8 krijgt een visco-koppeling op de vooras

2008: Introductie van het sportdifferentieel

2012: R18 e-tron quattro met hybride-aandrijving wordt ingezet in het langeafstandsracen

2016: Eerste quattro-modellen met ultra-technologie