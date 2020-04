Audi A8 ziet af van ‘level 3’-autonoom rijden

Toen de Audi A8 in 2017 op de markt kwam, werd met tromgeroffel aangekondigd dat het vlaggenschip het eerste productiemodel was klaar voor ‘level 3’-autonoom rijden. In de praktijk blijkt die belofte niet haalbaar.



Op het gebied van autonoom rijden worden er vijf niveaus gehanteerd. Op het eerste niveau maakt een aantal rij-assistenten het leven van de bestuurder iets makkelijker. Aan de andere kant van het spectrum staat ‘level 5’-autonomie. De heilige graal waarbij de auto alle taken tot in perfectie overneemt, van sturen tot remmen en accelereren. Zelfs zonder inzittenden aan boord vindt de auto de weg door het drukste stadsverkeer.



Krant lezen

Momenteel staan we aan de vooravond van ‘level 3’-autonoom rijden. De bestuurder kan alle taken van het rijden aan de auto overlaten, maar moet nog wel alert genoeg zijn om in te grijpen als de auto dat aangeeft. Je hoeft je ogen dus niet op de weg te houden of de handen aan het stuur, maar het is niet de bedoeling om een dutje te doen. Die luxe is voorbestemd voor ‘level 4’. Een krantje lezen kan wel.

Aanpassing wet- en regelgeving

Deze verregaande vorm van autonoom rijden werd door Audi in 2017 al aangekondigd als toekomstige vaardigheid van de huidige Audi A8. Echter rijdt er anno 2020 nergens ter wereld een Audi A8 rond waarin de bestuurder ook echt zijn krantje leest. De technologie is namelijk al wel klaar voor ‘level 3’-autonomie, maar de markten nog niet. Het probleem is dat geen enkel land aangepaste wet- en regelgeving klaar heeft die het derde niveau van autonoom rijden mogelijk maakt. De bestuurder is bij level 3-autonomie namelijk niet langer verantwoordelijk maar de voertuigfabrikant.

Concurrentie zit niet stil

Audi plaatst de technologie voorlopig nog even in de ijskast en hoopt dat in 2022 de wereld wél rijp is voor haar technologie. Dan komt er een nieuwe generatie A8 uit. De voorsprong door techniek die Audi dacht te hebben is dan wel meteen verdampt, want Mercedes-Benz en BMW komen respectievelijk dit jaar en volgend jaar uit met modellen die ‘level 3’-autonoom rijden aankunnen.