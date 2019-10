Audi A6 55 TFSI e quattro Competition: sportieve plug-in hybride

Audi plakt haar ‘TFSI e’ logo op steeds meer modellen. Na de A7 Sportback, A8, Q5 en Q7 krijgt nu ook de A6 een elektrificatie-kuurtje. De Audi A6 55 TFSI e quattro Competition schopt het zo tot 367 pk.

Audi is er trots op. In de tweede helft van dit jaar introduceert het liefst vijf modellen voorzien van een plug-in hybride-aandrijving. De nieuwste aanwinst luistert naar een lange naam: Audi A6 55 TFSI e quattro Competition. Die laatste toevoeging duidt op de nodige sportiviteit en dat klopt, want de Audi A6 koppelt een 252 pk sterke 2.0 TFSI viercilinder turbo-benzinemotor aan een elektromotor. Het systeemvermogen loopt op tot 367 pk en daarmee snelt de A6 in 5,6 seconden van 0 naar 100 km/u. De volledig elektrische actieradius bedraagt 53 kilometer.

Hold-functie

Om het batterijpakket zo veel mogelijk te benutten, rust Audi de A6 55 TFSI e quattro Competition uit met drie rijstanden. Eentje voor volledig elektrisch rijden, eentje die beide motoren combineert en ‘Hold’. ‘Hold’ bewaart de elektrische energie tot wanneer de bestuurder het wil inzetten. Ideaal als je de stad of een milieuzone binnenrijdt.

Slimme efficiency

In de ‘Hybrid’ stand zijn de ‘oren en ogen’ van de Audi A6 gespitst op maximale efficiency. De camera en het radarsysteem aan boord monitoren continu de omgeving en die informatie wordt gecombineerd met data afkomstig uit het navigatiesysteem en de verkeersinformatie. Zo worden de elektromotor en de benzinekrachtbron het meest efficiënt aangestuurd. Op het ene moment rolt de auto ‘zeilend’ uit en op een ander moment kiest het om af te remmen op de motor om zo energie terug te winnen. De batterij is overigens in 2,5 uur op te laden.

Instapmodel

De Audi A6 Limousine 55 TFSI e quattro Competition staat vanaf deze maand op de bestellijst met een prijs vanaf 79.820 euro. Later dit jaar volgt er nog een plug-in hybride instapmodel dat lichter en goedkoper zal zijn.