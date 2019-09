Audi A5 Coupé, A5 Cabriolet en A5 Sportback zijn vernieuwd

De IAA autoshow in Frankfurt begint volgende week en Audi staat daar met veel nieuwe modellen. Zo neemt het ook de opgefriste Audi A5 Coupé, A5 Cabriolet en A5 Sportback mee.

De A5-modellen hebben om te beginnen een nieuwe neus gekregen. De bekende Singleframe-grille is breder en vlakker geworden en LED-verlichting is voortaan standaard. Tussen de grille en de motorkap brengt Audi luchtopeningen aan, als verwijzing naar de Audi Sport quattro uit 1984.

Praten met het stoplicht

In het interieur voorziet Audi het MMI-systeem van een touchscreen, waarmee het fysieke draaiwieltje verleden tijd is. Stembediening behoort eveneens tot de mogelijkheden. De vernieuwde A5-reeks is bovendien voorbereid op Car-to-X-informatie. In de toekomst communiceren stoplichten met de auto en vertellen hoe lang het nog duurt voordat het licht op groen springt. Zo kan een ideale rijsnelheid worden berekend.

Brandstofbesparend

Vijf krachtbronnen heeft Audi klaar staan voor de A5. Het meerendeel is uitgerust met brandstofbesparende mild-hybride technologie. Op 100 kilometer kan er tot 0,4 liter worden bespaard. Niet heel veel, maar alle beetjes helpen. Een automaat is standaard want Audi biedt een 7-traps S tronic en 8-traps tiptronic aan.

Dieselpower

Ook de sportieve S5 krijgt mild hybrid-technologie aan boord. Naast een 48V elektrisch systeem gaat het om een elektrische compressor die de turbo ondersteunt. De 3.0 TDI – inderdaad een diesel – is goed voor 347 pk aan vermogen en 700 Nm aan maximumkoppel.

De vernieuwde Audi A5 staat begin volgend jaar in de showroom. Prijzen volgen nog.