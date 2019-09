Audi A1 citycarver start bij 29.220 euro

De Audi A1 in een stoer jasje – de citycarver – mag weg voor prijzen vanaf 29.220 euro. Dan krijg je de 25 TFSI mee naar huis voorzien van een 95 pk sterke 1,0-liter driecilinder.



‘Citycarver’. Het blijft een beetje een vreemde naam voor een Audi A1 met stoere looks. Maar waarschijnlijk vond Audi de vaker gebruikte term ‘Allroad’ niet bij de stadsauto passen. De A1 citycarver staat liefst vier centimeter hoger van de grond dan de reguliere Audi A1 Sportback en die offroad-looks worden verder versterkt door een matzwarte honingraatgrille die we kennen van de Audi Q SUV-modellen. Ook ‘typisch citycarver’ zijn de twee sleuven net onder de motorkap. De Audi A1 citycarver wordt afgewerkt met een roestvrijstaal-kleurige bodembescherming, een dakspoiler en markante wielkasten en bumpers.

Epic

De Audi A1 citycarver gaat net ietsje meer dan duizend euro meer kosten dan de Audi A1 Sportback in vergelijkbare uitvoering (de speciaal voor Nederland bedachte ‘epic’). De 25 TFSI kost namelijk 29.220 euro. Een 95 pk sterke 1,0-liter driecilinder valt je dan ten deel. Logisch lijkt het om ietsje meer te investeren, want de citycarver met 116 pk sterke 1,0-liter driecilinder kost 30.760 euro. Wil je hem als automaat, dan schiet de prijs door naar dik 33.000 euro.